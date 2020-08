Veel minder publiek toegestaan in De Kuip bij Feyenoord-Sparta

Vanwege de coronacrisis was de capaciteit al beperkt tot maximaal 7000 fans, dat worden er nu maximaal 3000. Die moeten allemaal een mondkapje dragen vanaf het moment dat ze in de rij staan om het stadion binnen te gaan tot bij het verlaten van De Kuip. Dat maakte de gemeente Rotterdam bekend na overleg met Feyenoord.

De club hield afgelopen woensdag een openbare training in het stadion. Daar kwamen ruim duizend supporters op af. Een groep fans zong de spelersgroep daarbij luidkeels toe, iets wat volgens de coronaprotocollen strikt is verboden. Premier Mark Rutte haalde tijdens de persconferentie van donderdagavond dit gedrag van de supporters aan als onacceptabel. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb kondigde direct aan in gesprek te gaan met de clubleiding.

Feyenoord had volgens een woordvoerder circa 3000 kaarten verkocht, precies het aantal mensen dat nu zondag naar binnen mag. De kaartverkoop is daarom direct stilgelegd. De wedstrijd, die om 14.30 uur begint, wordt live uitgezonden op FOX Sports.