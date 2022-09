AC Milan wél te sterk voor Dinamo Zagreb

In een eerste helft met veel doelgevaar was AC Milan de betere, al dook Zagreb bij tijd en wijle ook in het vijandelijke doelgebied op. Even voor de pauze werd het 1-0 voor de Italianen dankzij een rake strafschop van Olivier Giroud. Amper twee minuten na rust viel ook de 2-0 na een goede aanval over links en een rake kopbal van Alexis Saelemaekers.

Toch was de wedstrijd nog niet gespeeld, want Mislav Orsic - vorige week matchwinner - tekende voor de aansluitingstreffer. Hij werd in zijn combinatie met Bruno Petkovic amper aangepakt en schoot feilloos binnen. Ee kwartier voor tijd viel de echte beslissing, de even daarvoor ingevallen Tommaso Pobega schoot hard binnen.

Shakhtar - Celtic

Shakhtar Donetsk en Celtic hebben in Polen de punten gedeeld. De Schotten kwamen op voorsprong door een vroege eigen goal van Artem Bondarenko, maar binnen het halfuur tekende Mykhailo Mudryk voor de 1-1 eindstand.