Geen magisch debuut Potter bij Chelsea, Real Madrid wint van Leipzig

Onder leiding van de Potter kwam Chelsea kort na rust op voorsprong. Het doelpunt werd gemaakt door Raheem Sterling. Een kwartier voor tijd maakte Noah Okafor gelijk voor de Oostenrijkers. Hakim Ziyech viel in de slotfase in bij Chelsea, maar kon het verschil ook niet maken voor de debuterende trainer.

Zodoende is de start van de tweevoudig Champions League-winnaar nog niet overtuigend. Na twee duels heeft de ploeg pas één punt verzameld en heeft het de op papier zwaarste tegenstander (AC Milan) nog niet getroffen.

Milan wint wél van Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb heeft in de Champions League niet voor een tweede stunt op een rij gezorgd. Na de 1-0 winst op Chelsea van vorige week werd het door AC Milan met 3-1 verslagen.

In een eerste helft met veel doelgevaar was AC Milan de betere, al dook Zagreb bij tijd en wijle ook in het vijandelijke doelgebied op. Even voor de pauze werd het 1-0 voor de Italianen dankzij een rake strafschop van Olivier Giroud. Amper twee minuten na rust viel ook de 2-0 na een goede aanval over links en een rake kopbal van Alexis Saelemaekers.

Toch was de wedstrijd nog niet gespeeld, want Mislav Orsic - vorige week matchwinner - tekende voor de aansluitingstreffer. Hij werd in zijn combinatie met Bruno Petkovic amper aangepakt en schoot feilloos binnen. Ee kwartier voor tijd viel de echte beslissing, de even daarvoor ingevallen Tommaso Pobega schoot hard binnen.

Real Madrid langs RB Leipzig

Overtuigend was het niet, maar Real Madrid heeft ook zijn achtste officiële wedstrijd van het seizoen gewonnen. Thuis tegen RB Leipzig werd het 2-0.

Zeker voor rust waren de Duitsers gevaarlijker dan de Madrilenen, maar de Champions League-houder bleek over een langere adem te beschikken. Federico Valverde scoorde tien minuten voor tijd net zoals afgelopen weekend weer na een zeer fraaie actie en even later besliste Marco Asensio het duel definitief.

Shakhtar en Celtic delen de punten

Shakhtar Donetsk en Celtic hebben in Polen de punten gedeeld. De Schotten kwamen op voorsprong door een vroege eigen goal van Artem Bondarenko, maar binnen het halfuur tekende Mykhailo Mudryk voor de 1-1 eindstand.