Frimpong gaat verder als ’Black Panther’

Het tenue is geinspireerd op het character in de gelijknamige film, gespeeld door acteur Chadwick Boseman. Black Panther is de eerste moderne zwarte superheld op het witte doek.

De 32-jarige Frimpong maakte dit jaar tijdens de Spelen in Pyeongchang zijn olympisch debuut. Na drie runs eindigde hij op de laatste plaats, maar dat maakte hem weinig uit. „Ik ben pas anderhalf jaar bezig, de rest veel langer”, aldus de skeletonner, die altijd heeft gezegd dat Tokio 2022 zijn grote doel is.

Frimpong verhuisde op achtjarige leeftijd van Ghana naar Nederland. Hij groeide op in de Amsterdamse Bijlmer en begon aanvankelijk met atletiek. De 200 meter was zijn specialiteit. In Zuid-Korea werd hij de tweede Ghanees ooit die deelnam aan de Winterspelen.