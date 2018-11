Simeone met handen in het haar

Nader onderzoek in een ziekenhuis wees uit dat de 23-jarige Giménez opnieuw last heeft van een hamstringblessure. Een maand geleden werd hij daardoor ook al gehinderd. Bij de 22-jarige Hernández werd eveneens een bovenbeenblessure vastgesteld. Hoelang beide spelers uit de roulatie zijn, is nog niet bekend.

Eerder vielen bij Atlético al twee andere verdedigers door een blessure weg, Diego Godin en Stefan Savic. Voor coach Diego Simeone wordt het daarom een hele puzzel om voor de komende thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao (zaterdag) een sterke defensie samen te stellen.

Atlético staat er met negen punten in groep A van de Champions League uitstekend voor. In de Spaanse competitie bezet de Madrileense club momenteel de vierde plaats, op vier punten van koploper Barcelona.