FIFA-voorzitter waarschuwt Europese topclubs

De voorzitter van de FIFA zei woensdag tijdens een persconferentie in Zürich dat als het toch zover komt, het mogelijk is dat spelers van die clubs niet met hun land mee mogen doen aan het wereldkampioenschap.

„Het is duidelijk dat deze dreiging bestaat”, aldus Infantino over het voornemen van de grootste clubs om te komen tot een Super League. „Ik denk dat de verantwoordelijken zich goed moeten afvragen wat de gevolgen zijn als ze zich volledig afsplitsen.”

De Super League zou in 2021 van start moeten gaan. Deelnemers zouden zelfs overwegen uit de nationale competitie te stappen. Het betreft Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, FC Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Internazionale en AS Roma. Bayern München zei vrijdag niets te weten over de nieuw op te richten competitie.

Infantino zei woensdag verder dat uiterlijk in maart tijdens een FIFA-bijeenkomst in Miami duidelijk moet worden of bij het komende wereldkampioenschap in Qatar het aantal deelnemers al wordt uitgebreid van 32 tot 48. Het was aanvankelijk de bedoeling dat dat voor het eerst het geval zou zijn bij het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, maar mogelijk wordt dat nu vier jaar eerder.

Infantino ontkende verder opnieuw dat hij in 2014 als secretaris-generaal van de UEFA topclubs Paris Saint-Germain en Manchester City hielp met het omzeilen van de regels op het gebied van Financial Fair Play (FFP), zoals Football Leaks vorige week meldde.