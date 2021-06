Joseph Oosting volgt Fred Grim op als hoofdtrainer RKC Waalwijk

Hij begint aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Oosting werkte de afgelopen jaren bij Vitesse, als trainer van de beloften en assistent bij de hoofdmacht.

„De missie en visie van deze club passen bij mij als trainer”, zegt Oosting. „Ik kijk er dan ook naar uit om samen met de staf op een creatieve en innovatieve manier werkzaam te zijn. Met als doel ontwikkeling van het team en spelers.”

Onder leiding van Grim wist RKC zich afgelopen seizoen met beperkte middelen te handhaven in de Eredivisie. De oud-doelman, genomineerd voor de Rinus Michels Award voor de trainer/coach van het jaar in de Eredivisie, stapt over naar Willem II. De 55-jarige Amsterdammer volgt Zeljko Petrovic op in Tilburg. Willem II eindigde afgelopen seizoen één plek boven RKC, op de veertiende plaats.

Oosting voetbalde zelf als prof voor FC Emmen en BV Veendam. Hij deed als jeugd- en assistent-trainer en hoofd jeugdopleiding ervaring op bij FC Emmen en was hoofdtrainer in het amateurvoetbal. De Drent ging in 2014 aan de slag bij Vitesse, eerst als jeugdtrainer en later werd hij assistent bij het eerste. Eind 2019 was Oosting een paar wedstrijden interim-hoofdtrainer na het vertrek van Leonid Sloetski. Onder zijn leiding bleef de Arnhemse ploeg ongeslagen.

Oosting rondde onlangs de hoogste trainerscursus af en kan daardoor als hoofdcoach in het betaalde voetbal aan de slag gaan. Zijn contract bij Vitesse liep nog een jaar door en dus moest RKC een afkoopsom betalen.