Basisplaats voor Kluivert bij AS Roma

De Nederlander mag van trainer Eusebio Di Francesco vanaf het begin meedoen in de uitwedstrijd tegen CSKA Moskou in de Champions League.

Kluivert was 2 oktober voor het laatst basisspeler. Ook toen betrof het een groepswedstrijd in de Champions League. AS Roma won met 5-0 van Viktoria Pilsen en Kluivert scoorde één keer. In de navolgende competitieduels moest de oud-Ajacied zich tevreden stellen met een plaats op de reservebank (en mocht hij af en toe invallen) of op de tribune. In de thuiswedstrijd tegen CSKA Moskou in de Champions League ontbrak Kluivert twee weken geleden in de selectie van de Romeinen.

AS Roma staat na drie speelronden op de tweede plaats in groep G met zes punten. Koploper Real Madrid heeft ook zes punten. CSKA Moskou staat op vier en Viktoria Pilsen heeft één punt.

De aftrap in Moskou is om 18:55 uur.