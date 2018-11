Ajax start tegen Benfica in ’Bayern-variant’

Dit gaat ten koste van Kasper Dolberg. Hierdoor komt er ook een plek vrij voor David Neres in de basis. De coach van de Amsterdammers kiest voor deze variant, omdat het uit bij Bayern goed uitpakte. Het duel eindigde verrassend in 1-1, waarbij Ajax zelfs kansen had op meer dan een gelijkspel.

De bedoeling van Ten Hag is om een voller middenveld te hebben tegen Benfica.

Ajax verdedigt in Estádio da Luz een voorsprong van vier punten op Benfica. Het elftal van trainer Erik ten Hag is met een zege zeker van een plaats in de achtste finales van de Champions League.

Benfica start met Jonas in de spits. Aanvaller Haris Seferović is ook op tijd fit, maar start op de bank. Trainer Rui Vitória heeft na drie nederlagen op rij ook geen plaats meer voor Pizzi in zijn basiself. Verdediger Rúben Dias keert terug na een schorsing.

Opstelling

Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind en Tagliafico; Schöne, Van de Beek en De Jong; Ziyech, Tadic en Neres.

Benfica: Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Jardel en Grimaldo, Fejsa, Gabriel en Gedson, Salvio, Jonas en Cervi.