Pogba vreest oude ploeg

„Hier begon mijn professionele carrière. Ik heb veel mooie herinneringen aan dit stadion”, vertelt Pogba op de clubsite van United. „Om hier nu als speler van Manchester United terug te komen maakt me erg trots. Ik hoop dat ik Juventus kan laten zien dat ik een betere speler geworden ben.”

Pogba wil er vanaf de aftrap bovenop zitten. „Tegen zo’n ploeg moet je wel goed beginnen”, aldus de WK-winnaar. „We kunnen niet slecht starten. Voor je het weet heb je een paar goals tegen.”

Twee weken geleden werd er op Old Trafford 1–0 verloren van Juventus. Pogba is toch hoopvol voor vanavond. „Elk team heeft een zwak punt, die moet we alleen zien te vinden. Juventus is één van de beste ploegen ter wereld met veel goede spelers, maar wij zijn Manchester United. Dat is ook een grote club. Hopelijk gaan we met een lach op ons gezicht terug naar huis.”