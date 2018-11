Eigenaar AS Monaco weer vrij, blijft verdachte

De politie heeft Ribolovlev 24 uur ondervraagd.

Dinsdag werd de kunstmestmagnaat in Monaco gearresteerd vanwege een grootschalig onderzoek naar kunsthandel. De Rus, die sinds 2011 eigenaar is van Monaco, wordt verdacht van corruptie en machtsmisbruik.

De zaak draait om een geschil tussen de Rus en kunsthandelaar Yves Bouvier. Deze Zwitser verkocht in tien jaar 38 kunstwerken aan Ribolovlev. Deze laatste vindt dat Bouvier hem voor een miljard heeft opgelicht door de prijs van de kunststukken op te blazen. Ribolovlev zou zijn macht in het dwergstaatje hebben aangewend om justitie te beïnvloeden in het geschil.

Ribolovlev kocht in 2013 Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi voor 127 miljoen dollar van Bouvier. Het schilderij werd op 15 november 2017 voor 450 miljoen dollar geveild en komt te hangen in het Louvre Abu Dhabi.

AS Monaco ontkende woensdag beschuldigingen van het Franse opinieblad Mediapart, dat schreef dat Ribolovlev bij de transfer van Kylian Mbappé naar Paris Saint-Germain geld in eigen zak zou hebben gestoken.