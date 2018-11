’Lozano hoopt op Premier League’

Tottenham Hotspur bleek te sterk voor PSV, dat 2-1 verloor in Londen. „Ik hoop dat God mij op een dag ook de kans geeft om bij zo’n ploeg te spelen”, reageert Lozano bij EPSN. „Ik denk dat de Premier League geweldig is.”

„De waarheid is dat onze groep erg gecompliceerd was”, zei de 23-jarige aanvaller. „Het zijn geweldige ploegen. We hebben elke wedstrijd geprobeerd ons best te doen. We moeten ons spel blijven verbeteren en vooral veel leren van deze toernooien.”

In de wedstrijden tegen Internazionale en Barcelona strijdt PSV nog om een Europa League-ticket. „We gaan die wedstrijden proberen er het maximale uit te halen. Ik hoop dat we een beetje hulp van boven krijgen.”