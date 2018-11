Strootman: ’Ik moet beter gaan spelen’

„Dit is heel speciaal voor mij. Ik houd van dit stadion”, aldus Strootman in L’Equipe. „Ik heb hier vijf jaar gespeeld Helaas spelen we niet tegen AS Roma.”

Marseille nam Strootman voor 25 miljoen euro, exclusief bonussen, over van de Italiaanse club. Hij geeft eerlijk toe dat hij in zijn eerste maanden nog niet aan alle verwachtingen heeft kunnen voldoen. „Het is lastig, ik heb nog wat tijd nodig”, bekende Strootman. „Ik weet dat ik het beter kan en dat ik het beter moet doen. Het is tijd om dat te laten zien. Ik wil belangrijk zijn voor het team en voor de club, maar dat zal ik zelf op het veld moeten afdwingen.”

Marseille staat in de Franse competitie op de zesde plek. In groep H van de Europa League heeft Olympique pas één punt. Het thuisduel met Lazio ging vorige maand met 1-3 verloren.