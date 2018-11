Voormalig F1-coureur Herbert zeer lovend over Verstappen

Herbert vindt dat de Nederlander klaar is om voor de WK-titel mee te strijden. „Ja, hij is nog jong. Ja, hij is de afgelopen jaren bij een aantal incidenten betrokken geweest. Maar volgens mij is Max dit jaar enorm volwassen geworden”, zegt hij tegen Motorsport.com.

Hij vervolgt: „Je kon na de kwalificatie in Mexico duidelijk zien hoe graag hij goed wil presteren. Maar wat mij vooral fascineert, is dat we op zaterdag een boze Max zien, maar op zondag een heel kalme Max hebben, die gewoon ineens de race wint.”

De Britse ex-coureur maakt zelfs vergelijkingen met F1-grootheden. „We zagen het eerder bij grote coureurs als Ayrton Senna, Michael Schumacher en Mika Hakkinen. En we zagen het in Mexico dus bij Max, nadat hij een moeilijke zaterdag achter de rug had. En we zagen het eerder dit jaar bij Lewis Hamilton in Duitsland. Hij wist vanaf de veertiende startplaats de race te winnen, nadat Sebastian Vettel, die de zege in de tas leek te hebben, van de baan was gespind. Dat was ook een machtige prestatie. Wat Max en Red Bull in Mexico hebben laten zien, vind ik van dezelfde orde.”