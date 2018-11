Kluivert wint met AS Roma

Al in de 4e minuut was het raak. CSKA-doelman Igor Akinfeev ging flink in de fout. De routinier kwam bij een corner uit zijn doel maar sloeg vol langs te bal, waarna Kostas Manolas tekende voor de treffer.

Kort na rust kwamen de Russen terug in de wedstrijd dankzij Arnor Sigurdsson. De vlugge IJslander was de Roma-achterhoede te snel af en kon de punt van zijn schoen succesvol tegen de bal aanzetten.

Hordur Magnusson stopt Justin Kluivert Ⓒ AFP

Het belangrijkste wapenfeit van Justin Kluivert betekende voor Hordur Magnusson einde wedstrijd. Kluivert werd door Edin Dzeko weggestuurd. Magnusson wist Kluivert vlak voor het zestienmetergebied af te stoppen, maar pakte daarmee wel zijn tweede gele kaart. Het leverde Roma een vrije trap op, die Dzeko omtoverde in een geheel gevaarloze doelpoging.

Vlak na de rode kaart trok Roma echter alsnog de overwinning over de streep. Akinfeev gaf Lorenzo Pellegrini teveel ruimte. De Italiaanse middenvelder liet de poging niet onbenut en maakte de 2-1, wat de winnende treffer bleek.

Door de overwinning blijft de ploeg van Eusebio Di Francesco koploper in groep G met negen punten uit vier duels. Het is aan Real Madrid om in het spoor te blijven. De Koninklijke speelt tegen Viktoria Plzen.