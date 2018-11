Valencia houdt zicht op achtste finales

De Spaanse club, die in de nationale competitie dit seizoen pas één keer won, zette voor eigen publiek Young Boys met 3-1 aan de kant.

Santi Mina speelde een belangrijke rol bij de thuisclub. De 22-jarige spits opende na een kwartier spelen de score. Mina stond op de juiste plaats toen de bal na een inzet van Carlos Soler via de paal weer het veld in stuiterde.

Young Boys, dat in april voor het eerst in 32 jaar de Zwitserse landstitel veroverde, kwam in de 37e minuut via Roger Assalé langszij. Santi Mina zorgde er vijf minuten later voor dat Valencia toch met een goed gevoel ging rusten. Hij verlengde de bal na een voorzet van rechts.

Carlos Soler vergrootte na tien minuten spelen in de tweede helft de voorsprong voor Valencia, dat na vier speelronden vijf punten heeft. Young Boys, waar Sékou Sanogo een kwartier voor tijd direct rood kreeg, blijft laatste met één punt. Koploper Juventus (negen punten) en Manchester United (vier punten) spelen later op woensdag tegen elkaar.