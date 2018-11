Ajax-fans slaags met politie in stadion

Dat gebeurde toen agenten de eerste rijen van het bezoekersvak vrij wilden houden.

De politie greep hard in en verwijderde supporters van de Amsterdamse club van de eerste rijen. Fans van Ajax braken stoeltjes af en gooiden die richting de agenten. Het is onduidelijk of er arrestaties zijn verricht. Vlak voor de aftrap keerde de rust terug in het bezoekersvak van Estádio da Luz.

Ajax wordt in Lissabon gesteund door ruim 3200 fans. Voor zover bekend hebben zij zich voor het duel netjes gedragen in het centrum van de hoofdstad van Portugal.