Fenerbahçe vraagt fans komst Özil te betalen met een smsje

„We hebben een verzoek aan onze fans. Blijf ons steunen, ook wij zijn afhankelijk van uw financiële bijdrage. Op de dag van de ondertekening van het contract vraag ik jullie een record te verbreken. Met een sms-campagne. Misschien komen er wel 300.000, 500.000 of misschien zelfs een miljoen smsjes binnen”, tekent Bild op uit de mond van een hoopvolle Koc.

Elk smsje dat naar nummer 1907 (het jaar dat Fenerbahçe werd opgericht) wordt gestuurd levert de club 20 Turkse Lira op, ongeveer 2,20 euro. Fenerbahçe hoopt tot 2 miljoen euro uit de zakken van zijn fans te halen.

De transfer van Özil, 32 jaar, van Chelsea naar Fenerbahçe kwam afgelopen zondag eindelijk rond. De voormalig Duits international kwam in Londen al sinds de hervatting van het afgelopen seizoen na de coronapauze niet meer aan spelen toe.

De middenvelder met een Turkse achtergrond kreeg in Duitsland veel kritiek nadat hij zich kort voor het WK van 2018 had laten fotograferen met de omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die een jaar later ook als getuige op zijn huwelijk fungeerde. Hij besloot niet meer voor Duitsland te willen uitkomen.