VIDEO: Ronaldo scoort fantastisch tegen oude club

De aanvaller, die van 2003 tot 2009 actief was voor Manchester United, scoorde woensdagavond prachtig voor Juventus. Ronaldo werd in de tweede helft de diepte ingestuurd en vuurde een volley keihard af op United-doelman David de Gea. Het betekende de 1-0 voorsprong voor Juventus in Turijn. Het werd uiteindelijk 1-2.

