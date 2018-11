Ajax blijft overeind bij Benfica

Ajax-trainer Erik ten Hag begon de wedstrijd in de wetenschap dat bij winst op Benfica, de Amsterdamse club zich voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 kon plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League.

Het eerste ’wapenfeit’ van de Ajacieden was eigenlijk de beuk van Matthijs de Ligt op spits Jonas, na een fel kopduel. De aanvaller had alle moeite om op te staan, maar kon het duel vervolgen. De Portugezen besloten daarna er een fysiek duel van te maken, iets waar de Ajacieden veel moeite mee hadden in de eerste helft.

Blunder Onana

In de eerste 25 minuten golfde het spel heen en weer, zonder dat er grote kansen waren. Een Portugees afstandsschot werd wel goed gekeerd door André Onana. Dezelfde sluitpost ging bijna finaal de mist in bij een terugspeelbal van Frenkie de Jong. Hij kon ternauwernood de bal uitschieten.

Maar uit die daaropvolgende ingooi ging het helemaal mis met de goalie. Hij greep bij de verre inworp compleet mis. De bal eindigde uiteindelijk bij Jonas en die wist dit buitenkansje af te ronden: 1-0. Niet veel later dook weer Jonas op voor Onana, maar deze keer pakte hij de bal wel klemvast.

Van de Beek

Hakim Ziyech mocht in minuut 37 aanleggen voor een vrije trap, maar sluitpost Odisseas Vlachodimos stompte de bal naar de zijkant. Vlak voor rust werd er zelfs door een Ajacied verkeerd ingegooid, symbolisch voor de matige eerste helft van de Amsterdammers.

In blessuretijd hád Ajax echter gelijk moeten maken. Na een vrije trap van Lasse Schöne, moest Vlachodimos gestrekt. In de rebound kwam de bal via Dusan Tadic bij de vrijstaande Donny van de Beek terecht. Zijn bal had breed gelegd moeten worden op de inlopende Frenkie de Jong, maar de middenvelder besloot het leder zelf op doel te schieten. Tot woede van De Jong, want de bal verdween naast.

Ziyech-Tadic

Na rust eenzelfde spelbeeld. Ajax probeerde te voetballen, maar Benfica speelde erg fysiek, waar de Amsterdammers veel moeite mee hadden. Maar omdat de Portugeen zeer slordig waren in de counter, rook de ploeg van Ten Hag toch kansen. Net als Ziyech. Na een prachtige diepe bal van de middenvelder op de sprintende Tadic, wist de Serviër het leder subtiel over de keeper heen te liften. De bal rolde als een stilleven over de doellijn: 1-1 in de 60e minuut.

Knock-out

Het zorgde ervoor dat de Ajacieden meer begonnen te voetballen en makkelijker de fysieke duels wisten te ontwijken. Toch kwam Benfica, dat moest winnen, er enkele keren zeer gevaarlijk uit. Dit werd echter elke keer dramatisch uitgespeeld door de Portugezen.

In de slotfase wilde het voor beide teams aanvallend niet echt meer lukken. Onana moest alleen in de 94e minuut nog fantastisch redden. Een vrije schietkans in de zestien werd geweldig gepareerd door de sluitpost en maakte daarmee zijn misser bij de 1-0 meer dan goed. En dus bleef het 1-1 in Lissabon. Door dit resultaat is Ajax heel dichtbij de volgende ronde in de Champions League.