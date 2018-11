Manchester City laat Sjachtar kansloos

Manchester City heeft na vier speelronden negen punten, Lyon zes, Hoffenheim drie en Donetsk twee.

Manchester City, dat de groepsfase was gestart met een thuisnederlaag tegen Lyon, nam voor rust al afstand van Sjachtar. Na goed voorbereidend werk van Riyad Mahrez kon David Silva de bal in de 13e minuut van dichtbij in het doel werken. Ruim tien minuten later verdubbelde Gabriel Jesus de voorsprong vanaf de strafschopstip. Die penalty had niet gegeven mogen worden. Raheem Sterling bleef in het strafschopgebied, zonder contact met een tegenstander, op knullige wijze met zijn schoen haken in het gras. Zowel de scheidsrechter als lijnrechter zag tot ontsteltenis van de spelers van Sjachtar niet dat van een overtreding geen sprake was.

Gabriel Jesus Ⓒ REUTERS

Sterling zelf maakte kort na de pauze de 3-0 en daarna benutte Jesus zijn tweede strafschop (4-0). Via Mahrez en opnieuw Jesus bouwde City de voorsprong uit tot 6-0.