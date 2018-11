Lewandowski leidt Bayern opnieuw langs AEK

Robert Lewandowski Ⓒ AFP

Bayern München heeft in poule E van de Champions League, met Ajax, de volle buit gepakt in het tweeluik tegen het kansloze AEK. De Duitse kampioen zegevierde in de thuiswedstrijd met 2-0. Robert Lewandowski was de gevierde man bij Bayern. De Poolse aanvalsleider scoorde twee keer.