United wint verrassend bij Juventus

Het elftal van trainer Massimiliano Allegri verspeelde in eigen stadion tegen Manchester United in de slotfase een voorsprong. Het werd 1-2.

Cristiano Ronaldo opende in de 65e minuut op fraaie wijze de score voor Juventus. De Portugese aanvaller schoot de bal, na een pass van Leonardo Bonucci, in één keer uit de lucht achter doelman David de Gea. Het was zijn 121e doelpunt in de Champions League en zijn eerste namens Juventus in dit toernooi. Ronaldo was de poulefase in september begonnen met een rode kaart tegen Valencia.

Juventus had aan een gelijkspel genoeg om al zeker te zijn van de achtste finales. Dat leek een zekerheidje. In de slotfase ging het toch nog mis. Manchester United kwam in de 86e minuut door een goed ingeschoten vrije trap van Juan Mata langszij. In blessuretijd werkte Leonardo Bonucci de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman: 1-2.

Juventus heeft na vier speelronden negen punten. Manchester United blijft tweede met zeven punten. Valencia, dat eerder op woensdag Young Boys met 3-1 aan de kant zette, staat op vijf punten. Hekkensluiter Young Boys heeft één punt.