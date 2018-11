Frenkie de Jong: ’Donny had hem moeten geven’

Toch was de middenvelder niet boos op zijn ploeggenoot bij Ajax. ,,Nee, het was frustratie”, zegt hij voor de camera van Veronica. ,,Hij wilde schieten, toch weer terugleggen. Dan krijg je zo’n bal. Ik kon hem zo inschieten.”

De Jong vond Ajax niet goed beginnen. ,,We durfden niet te voetballen. Maar het is uiteindelijk geen slecht resultaat. Na de winterstop spelen we nu sowieso nog in Europa, dat is lekker. Nu gaan we voor overwintering in de Champions League.”

Bekijk ook: Ajax blijft overeind bij Benfica

Bekijk ook: Herbeleef hier het gelijkspel van Ajax tegen Benfica