De Ligt: ’Hij moet niet tegen mijn elleboog aanlopen’

„De eerste helft was echt niet goed genoeg”, zei de verdediger tegenover Veronica. „We kwamen niet tot het spel wat we altijd spelen. We hadden afgesproken om de Bal rond te spelen, omdat zij moesten komen. Maar ik vind het knap hoe we ons teruggeknokt hebben.”

De Ligt maakte een paar flinke overtredingen. „Het is nodig om zo scherp te spelen. Het moet op het randje zijn”, aldus de Oranje international. Voor Eduardo Salvio betekende een aanvaring met De Ligt zelfs einde wedstrijd. „Dan moet hij maar niet tegen mijn elleboog aanlopen.”

Onana had een hoofdrol in de Lissabon door een grote fout. Daardoor kon Benfica op voorsprong komen. „In de rust hebben we gezegd dat we niemand iets kwalijk nemen”, zei De Ligt. „Hij maakt een fout, maar pakt ook voorzetten en corners. In de laatste minuut pakt hij een bal die enorm belangrijk is voor de rest van het seizoen.”