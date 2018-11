Ten Hag: ’We gingen voor de winst’

„Wij hielpen Benfica in het zadel”, zei Ten Hag bij Veronica. „We zaten als team niet goed in de wedstrijd. Nogal wat spelers waren onzichtbaar. We speelden zonder geloof, zonder initiatief, zonder tempo en zonder diepgang. Wist ik maar waarom het niet goed ging.”

„Ik vond Benfica ook niet groots, maar door onze eigen schuld kwamen wij wel op achterstand”, analyseert de oefenmeester. Doelman Onana ging flink in de fout bij het doelpunt. „Zo’n fout kun je je niet veroorloven. Het is een fout die niet past bij hem.”

Toch wil Ten Hag zijn ploeg een compliment geven. „We toonden veel weerbaarheid in de tweede helft. Ik zag veel diepgang en we maken ook een prima goal. Daarop volgde onze beste fase van de wedstrijd. We hadden echt grip op de wedstrijd en gingen voor de winst. Daarom bracht ik ook Kasper Dolberg.”

Door de remise in Lissabon zakt Ajax een plaats in de groep. FC Bayern München won met 2-0 van AEK Athene en pakt daarmee de koppositie.