De Jong valt uit met pijnlijke heup

De getalenteerde middenvelder moest zich met een beurse heup laten vervangen. „Ik kreeg er twee keer een tik tegen”, liet hij bij Veronica weten. „Ik kon bijna niet meer lopen en bewegen. Hij voelt nu heel stijf aan en ik heb veel pijn. Maar tegen het weekeinde zal het wel weer goed zijn”, doelde hij op de komende uitwedstrijd tegen Excelsior (zondag).

De Jong was naar eigen zeggen „niet ontevreden” met de remise in Lissabon. „Het is geen slecht resultaat. We weten nu in elk geval dat we ook na de winterstop Europees voetbal spelen. Onze eerste helft hier was niet goed. We speelden zonder durf. We tikten de bal wel rond, maar niet echt naar voren. De voorsprong van Benfica was verdiend, al had ik graag bij die grote kans vlak voor de rust de gelijkmaker al binnen getikt. In de tweede helft speelden we stukken beter en kwamen we terecht op 1-1. We gaan nu voor overwinteren in de Champions League.”