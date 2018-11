Koeman verwacht snel duidelijkheid bij Fenerbahçe

„Dan neemt de club een beslissing”, zei de interim-trainer van de Turkse club, die na het ontslag van Phillip Cocu nu (tijdelijk) de scepter zwaait. „En daar zal ik op wachten. Tot die tijd moeten wij ons zo goed mogelijk voorbereiden op de komende wedstrijden.”

Fenerbahçe staat met vier punten momenteel tweede in groep D van de Europa League en neemt het vandaag in eigen huis op tegen Anderlecht. Zondagmiddag spelen Koeman en Chris van der Weerden (die ook assistent was van Cocu) de thuiswedstrijd tegen Alanyaspor.

„Ik wil geen mening vormen over wat er in het verleden is gebeurd”, aldus Koeman. „Phillip heeft altijd het beste gedaan toen hij hier was en we hebben niet altijd geluk gehad. Maar ik moet praten over wat in de toekomst staat te gebeuren.”