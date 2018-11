Honda zet Nederlands meest succesvolle raceteam aan de kant

Jarenlang was het tuningbedrijf uit Nieuwleusen als semi-fabrieksteam het uithangbord van de Japanse motorfietsfabrikant en werd het Nederlands meest succesvolle raceteam, ondanks het ontbreken van zeges in de laatste paar seizoenen. De tien behaalde wereldtitels blijven echter staan, waaronder het supersportkampioenschap van Michael van der Mark in 2014.

Honda Racing Corporation maakte deze week in Milaan bekend na zestien jaar afwezigheid met een eigen, officieel fabrieksteam in het WSBK terug te keren en verbrak daarmee de Dutch Connection. Het besluit van hogerhand om met huistuner Moriwaki en Althea Racing als logistieke partner in zee te gaan, is niet alleen een klap voor het bedrijf van de neven Gerrit en Ronald ten Kate. De keuze wordt ook betreurd door de Nederlandse motorsportliefhebbers. Volgens Camiel van Berkesteijn, de sporttechnisch manager van de bond KNMV, mag de kennis en expertise van Ten Kate niet verloren gaan voor de racerij.

,,Naast het runnen van hun winkel, wat geen makkie is om het zo te zeggen, heeft het bedrijf al zoveel jaren de kar getrokken in de racerij. Niet alleen door succesvol te zijn, maar ook door coureurs te ondersteunen in de lagere raceklassen en open Nederlandse kampioenschappen. Daar kun je alleen maar veel respect voor hebben."

De bondsofficial zegt nog geen idee te hebben wat de impact van het Honda-besluit is voor hun race-activiteiten. ,,Wellicht kan Ten Kate met een ander merk aan de slag. Johan Cruijff is ook wel eens van club veranderd", opperde hij met een kwinkslag.

Laurens Klein Koerkamp hoopt eveneens dat TKR op de een of andere manier bij het WSBK betrokken blijft. ,,Ook in het belang van de Nederlandse motorsport. De grootste uitdaging voor hun is nu timing, want het tijdstip waarop Honda het bekend maakte is toch wel verrassend", doelde hij op de preseason tests die eind deze maand en begin volgend jaar gepland staan.

De rijdersmanager van Van der Mark maar ook van de Britse coureur Leon Camier wiens contract met Honda Europe door HRC is overgenomen, heeft uit hoofde van zijn functie in de keuken kunnen kijken bij TKR. ,,Ik kan niks negatiefs over het team zeggen. Het is al jaren een goed geleid team met een enorme technische kennis. Aan de inzet van het team heeft het ook niet gelegen. Er is daar tot en met de laatste race in Qatar ongelooflijk hard gewerkt. Heel prijzenswaardig."

De commerciële onderneming met racebloed in de aderen houdt stilte in acht. Het enige wat men kwijt wilde is dat de firma niet bij de pakken gaan neerzitten. ,,We laten ons niet zomaar uit het veld tikken. We knokken door om te continueren in het kampioenschap", vertelde ex-coureur Kervin Bos die teammanager was van het Red Bull Honda WorldSBK Team. Verder onthield men zich bij Ten Kate van commentaar. ,,We nemen even de tijd voor onszelf voordat we iets roepen naar de buitenwereld".