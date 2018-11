Laffe aanval van Benfica-hooligans op hotel

Om en nabij de honderd Ajax-fans zaten het gelijkspel van hun club tegen Benfica (1-1) te vieren met een wijntje en een biertje, toen opeens een glasbak omgegooid werd. Vervolgens vielen tientallen ‘capuchonnetjes’ de Ajax-fans op het terras van het hotel aan met scherven van halve flesjes bier én met stenen.

Ook werd er door de hooligans gegooid met terrasmeubilair door de ruiten van het hotel. De Ajax-fans renden vervolgens zo snel mogelijk het trappenhuis in richting hun kamers, een plek waar de hooligans niet konden komen.

Er zijn enkele gewonden gevallen, maar hoeveel exact is niet duidelijk. De politie is nu aanwezig. Er is één gewonde met een ambulance afgevoerd.