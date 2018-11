Leicester City draagt herdenkingstenue

Hij was een van de vijf verongelukten bij een helikoptercrash op 27 oktober. Op het speciale shirt zal zijn naam zijn geborduurd.

De wedstrijd tegen Burnley wordt een groot eerbetoon aan de steenrijke zakenman die Leicester City kocht in 2010 en zes jaar later met de club het kampioenschap van de Premier League vierde. Supporters plannen een stille optocht naar het stadion. Daar zal voorafgaande aan de wedstrijd een videopresentatie over Vichai te zien zijn. Voorts is er een stilte van twee minuten voordat het fluitsignaal klinkt.