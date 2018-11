Mourinho: ’Ik ben 90 minuten lang beledigd vandaar’

Dat zei de Portugees na afloop van het duel, waarin de Engelse club in de laatste vijf minuten een achterstand van 1-0 omboog in een 2-1-overwinning. „Als je Italiaans verstaat, weet je dat ik negentig minuten lang ben beledigd. Daarom reageerde ik zo.”

Mourinho liep na het laatste fluitsignaal het veld op en daagde de aanhang van Juventus uit door met zijn hand opzichtig zijn oor naar het publiek te keren. Het leverde boze reacties op van zowel publiek als spelers van ’Juve.

„Ik had het beter niet kunnen doen en met een rustig hoofd had ik het ook niet gedaan, maar ik voelde me diep gekrenkt door al die beledigingen aan het adres van mij en mijn familie. Ik heb trouwens niemand beledigd, maar alleen een gebaar gemaakt om de fans te melden dat ik ze graag wat luider wilde horen.”