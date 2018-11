’Twee finales, twee keer knallen’

Bondscoach Sarina Wiegman tijdens de training van de Oranjevrouwen in aanloop naar de play-off wedstrijd tegen Zwitserland. Ⓒ ANP

Zeist - De druk staat er vol op, maar de Oranje-vrouwen hebben alle vertrouwen in een goede afloop. Met Zwitserland hebben de Nederlandse voetbalsters nog één horde te nemen om zich te kwalificeren voor het WK van volgend jaar zomer in Frankrijk. In de aanloop naar het heenduel in Utrecht van morgenavond ging TELESPORT in gesprek met bondscoach Sarina Wiegman.