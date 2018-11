Schwaab: ’Aan de bal hebben wij nog wel iets te doen...’

Geen schande, maar zeker in het met 2-1 verloren duel tegen de Spurs heeft PSV zich eigenlijk alleen maar beperkt tot verdedigen en zo af en toe hopend op een countertje of standaardsituatie. De bal langer dan een paar seconden in de ploeg houden blijkt in grote delen van de wedstrijd een mission impossible.

„Voetballend zie je inderdaad een verschil met die andere ploegen”, weet Daniel Schwaab. „Wat dat betreft hebben wij nog wel iets te doen… Er zit echt nog rek in, denk ik. Misschien kunnen we er nog een keer naartoe om qua balbezit eens 50/50 te spelen. Tegen Spurs werd de druk op een gegeven moment zó groot. We kwamen er niet meer uit.”

„Die spirit in ons team, dat kunnen we zeker meenemen”, zegt Schwaab. „Hoe we met z’n allen verdedigen, voor elkaar knokken en er alles aan doen om een tegendoelpunt te voorkomen. We hebben echt alles in de strijd gegooid. Dan is het jammer dat het geen resultaat oplevert. Maar niemand kan zeggen dat wij er niet alles aan gedaan hebben.”

Klik op onderstaande link voor het volledige artikel over Daniel Schwaab