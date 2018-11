Beste NBA-start ooit Raptors

De ploeg uit Canada won al elf duels en verloor er slechts een. Met de overwinning op Sacramento Kings (114-105) verstevigden de Raptors hun koppositie in de Eastern Conference. Kawhi Leonard, die de laatste twee wedstrijden miste vanwege een voetblessure, vierde zijn rentree bij Toronto met 25 punten en 11 rebounds.

Los Angeles Lakers versloeg Minnesota Timberwolves met 114-110. Vedette LeBron James was goed voor 24 punten en 10 rebounds voor de Lakers. Routinier Derrick Rose onderscheidde zich bij de Wolves met 31 punten.

Cleveland Cavaliers verloor voor de tiende keer dit seizoen. Oklahoma City Thunder was in Cleveland sterker en won met 95-86. De Duitser Dennis Schröder was topscorer bij Thunder met 28 punten. De aan zijn enkel geblesseerde guard Russell Westbrook ontbrak bij Oklahoma City.