Ronald Koeman wil zich niet verschuilen, maar: ’Wie verzint dat?’

Barcelona verloor zaterdagavond van Cádiz in een uitwedstrijd die om 21.00 uur begon. Voordat zijn ploeg terug was in Barcelona, was het half vier in de nacht. „Dat kan eigenlijk niet als je dinsdag al weer moet voetballen. Wie verzint dat?”, zei Koeman, ook nog wat geïrriteerd over de 2-1-nederlaag, de vierde van dit seizoen.

Dinsdag, thuis tegen Juventus, gaat het alleen nog om groepswinst, want Europees draait het heel wat beter met 15 punten uit vijf duels. „Wij hebben als enige ploeg in La Liga al vijf uitwedstrijden gespeeld om 9 uur ’s avonds. Als je vervolgens woensdag weer moet voetballen, heb je nog een dag extra om te herstellen, maar nu niet.”

Koeman zag nu Ousmane Dembélé wegvallen vanwege een hamstringblessure. Hij noemde de vele geblesseerden bij zijn ploeg (onder wie Gerard Piqué, Ansu Fati en Samuel Umtiti) ook een mogelijk gevolg van het speelschema.