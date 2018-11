Froome in zijn beste Spaans: ’Ik start seizoen in Colombia

De viervoudig winnaar van de Tour de France doet in februari mee aan de Ronde van Colombia. Froome begon dit jaar in de Ruta del Sol door Andalusië, in de jaren hiervoor ging de Brit eerst naar Australië.

,,Ik ben heel blij om te kunnen bevestigen dat ik in 2019 begin in de Ronde van Colombia'', zegt de 33-jarige Brit in het Spaans in een videoboodschap. De kopman van Team Sky verbleef de afgelopen dagen al in Colombia om mee te doen aan de Giro de Rigo, een toertocht met amateurwielrenners, georganiseerd door Rigoberto Urán.

Froome won dit jaar de Giro d'Italia, maar moest in de Tour genoegen nemen met de derde plaats achter zijn winnende teamgenoot Geraint Thomas en Tom Dumoulin.

Wereldkampioen Alejandro Valverde doet naar alle waarschijnlijkheid ook mee aan de Ronde van Colombia. Deze etappekoers werd dit jaar gewonnen door Egan Bernal, de jonge Colombiaanse teamgenoot van Froome.