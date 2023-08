Nyck de Vries gaat aan Harvard studeren na mislukt Formule 1-seizoen

De Vries werd een maand geleden door AlphaTauri aan de kant geschoven wegens tegenvallende resultaten. De Nederlander pakte geen enkel punt voor de WK-stand. De Australiër Daniel Ricciardo heeft zijn plek inmiddels ingenomen.

„Eigenlijk niet”, reageerde De Vries op een vraag van racingnews365.com of het vertrek uit de koningsklasse van de autosport lastig te accepteren was. „Ik heb veel steun ontvangen en het is allemaal erg natuurlijk verlopen. Ik heb veel gegolfd sindsdien.”

Mogelijk keert De Vries binnen afzienbare tijd terug in de Formule E, de raceklasse waar hij wel successen vierde. Maar eerst wacht hem vanaf volgende maand een studie. „Ik heb eigenlijk nog nooit gestudeerd in mijn leven. Ik heb mijn middelbare school niet eens afgemaakt”, zei De Vries.

„Maar in september ga ik een cursus volgen aan Harvard: Negotiation and Leadership. Een beetje studeren. Meer omdat ik het gewoon leuk vind nu ik wat tijd en interesse heb om andere dingen te leren.”