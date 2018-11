Barcelona tijdje zonder Coutinho

De Braziliaanse international heeft een spierblessure opgelopen in zijn linkerbeen en staat twee tot drie weken aan de kant, meldde de medische staf van de Catalaanse club donderdag.

Coutinho deed twee dagen eerder nog negentig minuten mee in het duel met Internazionale in de Champions League (1-1).

De aanvallende middenvelder, in januari voor een slordige 120 miljoen euro overgekomen van Liverpool, tekende dit seizoen in elf competitieduels voor vier doelpunten. Trainer Ernesto Valverde kan zondag tegen Real Betis geen beroep doen op Coutinho. Mogelijk is de Braziliaan na de interlandperiode weer hersteld voor de topper tegen Atlético Madrid en de ontmoeting met PSV in de Champions League, op respectievelijk 24 en 28 november.

Valverde kan wel weer beschikken over Messi, die een paar weken aan de kant stond met een gebroken arm.