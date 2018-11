Ramos twittert excuses voor elleboogstoot

Ramos ontsnapte in het met 5-0 gewonnen duel aan rood toen hij een elleboogje gaf aan Milan Havel. De 24-jarige middenvelder hield er een gebroken neus aan over en moest het veld verlaten.

'Een zege om verder op te bouwen en van te leren. Voetbal leert je altijd dingen en vandaag had ik er niet zo moeten ingaan zoals ik deed. Milan, het was niet mijn bedoeling om je te blesseren. Word snel weer de oude,’ laat Ramos via Twitter weten.