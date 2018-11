Kovac: Bayern München ligt op koers

Zijn elftal presteert vooralsnog wisselvallig en staat in de competitie vier punten achter op Dortmund, maar Kovac put moed uit de gewonnen wedstrijd tegen AEK Athene (2-0) in de Champions League.

,,Zo'n zege geeft vertrouwen. We gaan nu naar Dortmund en willen daar laten zien wat we kunnen'', zei de Kroaat na de winst op de Griekse kampioen. ,,We hadden meer moeten scoren en onszelf beter moeten belonen voor de kansen die we hebben gecreëerd. Maar misschien hebben we dat wel bewaard voor de komende wedstrijd.''

Met tien punten uit vier duels gaat Bayern aan kop in groep E, gevolgd door Ajax met acht punten. ,,We liggen goed op koers voor een plek in de volgende ronde, al hebben we nog steeds wat werk te verrichten'', aldus Kovac.

Als Bayern op 27 november thuis wint van Benfica, dat vier punten heeft, is het samen met Ajax verzekerd van een plek in de achtste finales.