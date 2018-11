Jordi Alba weer bij Spaanse selectie

De linksback van FC Barcelona werd na het mislukte WK in Rusland genegeerd door de nieuwe bondscoach, die ook niet wilde uitleggen waarom hij Jordi Alba steeds passeerde. V

oor de laatste wedstrijd in de Nations League tegen Kroatië keert de 66-voudig international terug bij de groep, die met Mario Hermoso (Espanyol), Brais Méndez (Celta de Vigo) en Pablo Fornals (Villarreal) ook wat nieuwe namen telt.

Bij winst volgende week donderdag in Zagreb verzekert Spanje zich van de eerste plaats in groep 4 van divisie A in de Nations League. In dat geval mag de ploeg van Luis Enrique volgend jaar met de drie andere groepswinnaars strijden om de eindzege in de eerste editie van het nieuwe landentoernooi. Spanje heeft na drie wedstrijden zes punten, Engeland volgt met vier. Kroatië, de verliezend finalist van het laatste WK, heeft na twee duels pas één punt.