Ceferin enige kandidaat voorzitterschap UEFA

De 51-jarige Sloveen volgde twee jaar geleden Michel Platini op, die moest opstappen nadat hij vanwege een corruptiezaak was geschorst door de mondiale federatie FIFA. Ceferin kreeg toen bij de ingelaste voorzittersverkiezing de voorkeur boven de Nederlandse bondsvoorzitter Michael van Praag (42-13).

Ceferin liet in augustus al weten dat hij graag door wil als preses van de UEFA. Zijn voordracht kreeg brede steun, onder meer van de KNVB. ,,De voorzitter doet het erg goed, zo hebben we ondervonden'', zei Van Praag. ,,Het is vanzelfsprekend dat wij hem in een nieuwe kandidatuur steunen.''

Tot 8 november hadden tegenkandidaten de tijd zich te melden, maar niemand wil het in februari bij het verkiezingscongres in Rome opnemen tegen Ceferin. Het lijkt dan ook zeker dat de Sloveen ook de komende vier jaar de UEFA gaat leiden.

De leden van de UEFA mogen ook hun stem uitbrengen voor de bezetting van vier andere functies. De Hongaar Sándor Csányi heeft zich herkiesbaar gesteld voor de functie van vicevoorzitter bij de FIFA. De Engelsman Greg Clarke en de Noord-Ier David Martin strijden om de positie van vicevoorzitter die voor de Britse bonden is gereserveerd bij de FIFA. Reinhard Grindel uit Duitsland, de Portugees Fernando Gomes en Georgios Koumas uit Cyprus hopen te worden herkozen in de zogeheten council van de mondiale bond.

Van Praag werd vorig jaar al herkozen in het uitvoerend comité van de UEFA. De KNVB-baas, die sinds 2009 deze topfunctie bekleedt bij de Europese bond, is nu bezig aan zijn laatste termijn.