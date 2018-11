Badmintonner Lee plant comeback na neuskanker

De 36-jarige Lee heeft nog grote ambities. ,,Olympisch goud in Tokio in 2020 is nog altijd mijn grote droom en mijn doel'', zei hij tijdens een persbijeenkomst in Kuala Lumpur.

Lee is voormalig nummer 1 van de wereld en drievoudig winnaar van olympisch zilver. Hij verloor in Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016 de finale van het enkelspel. ,,Ik hou zielsveel van deze sport en denk nog lang niet aan stoppen'', aldus de 36-jarige Maleisiër, bij wie twee maanden geleden de neuskanker werd geconstateerd. Hij onderging zijn behandeling in Taiwan. ,,Hoe snel ik weer op niveau ben, hangt af van mijn conditie. De artsen hebben me op het hart gedrukt rustig op te bouwen.''