AZ-coach Arne Slot Ⓒ BSR/Soccrates

WIJDEWORMER - AZ streek woensdag met een compleet fitte selectie en tot het bot gemotiveerd neer in Belgrado. In de Servische hoofdstad begint voor Alkmaar Zaanstreek het avontuur in de Europa League nu pas écht, na zes kwalificatieduels. Partizan is de eerste opponent in een poule die verder bestaat uit Manchester United en Astana.