Emotionele taferelen rond Oranje Leeuwinnen

De Nederlandse voetbalsters vieren het behalen van de laatste vier op het WK in Frankrijk. Ⓒ ANP

VALENCIENNES - Niet alleen het kwik liep zaterdag hoog op in het Stade du Hainaut in Valenciennes, ook de emoties. Nederland plaatste zich dankzij een 2-0 zege op Italië voor de halve finales van het WK, een niet eerder vertoonde prestatie. Bovendien werd een plek bij de beste drie Europese landen veiliggesteld en dus gaat Oranje volgend jaar naar de Olympische Spelen in Tokio. Eveneens een unicum. Al met al zorgde het voor emotionele taferelen rond de Oranje Leeuwinnen.