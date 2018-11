Geblesseerde Varane met Fransen naar De Kuip

Varane, doorgaans een vaste waarde bij de wereldkampioen, behoort tot de 23 spelers die Deschamps heeft geselecteerd voor het duel op vrijdag 16 november in De Kuip. Frankrijk oefent vier dagen later in het eigen Stade de France tegen Uruguay.

Varane raakte eind oktober geblesseerd in de verloren 'Clásico' tegen FC Barcelona (5-1) en kwam sindsdien niet meer in actie. Onduidelijk is of hij op tijd hersteld is voor de krachtmeting met het Nederlands elftal.

Frankrijk heeft met zeven punten uit drie duels aan een gelijkspel genoeg om zich te verzekeren van de eerste plaats in groep 1 van de A-divisie. Oranje staat na een nederlaag in Parijs (2-1) en de winst op Duitsland (3-0) op drie punten uit twee wedstrijden.

Aanvaller Anthony Martial van Manchester United is voor het eerst sinds maart weer opgeroepen. Deschamps liet Martial thuis voor het WK. De geblesseerde linksback Lucas Hernández van Atlético Madrid ontbreekt in de selectie.