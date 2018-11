Hummels prijst Borussia Dortmund

Voor Mats Hummels betekent het duel een terugkeer op het oude nest. De verdediger is lyrisch over zijn oude werkgever.

„Ze zijn in erg goede doen. Vooral offensief zijn ze erg sterk”, zei de Duits international tegen Bild. „We zullen het veld erg groot moeten houden om zo het tempo uit de wedstrijd te halen. Daar zijn verschillende manieren voor, welke het beste is weet ik nog niet.”

Het spel van Duitse koploper doet Hummels terugdenken aan zijn tijd bij die Schwarzgelben. „De sfeer van toen hangt weer om de club. De meeste spelers zijn nieuw, daar heb ik niet mee samengespeeld. Maar het spel lijkt op dat van onder Jürgen Klopp.”

De ervaringsdeskundige weet dat ploegen een moeilijke middag kunnen hebben in Dortmund. „De fans maken van dat stadion echt een heksenketel”, aldus Hummels.

Dortmund kende geen goede generale voor de topper in Duitsland. Dinsdag werd er in de Champions League-duel met 2-0 verloren van Atletico Madrid. In de Bundesliga is Dortmund nog wel ongeslagen. FC Bayern won woensdag met 2-0 van AEK Athene.