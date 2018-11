Luiten heeft wat in te halen

Hij noteerde 72 slagen in de eerste ronde op de golfbaan van Sun City in Zuid-Afrika. Die score kwam overeen met het baangemiddelde. Het leverde hem in de tussenstand de gedeelde 21e plaats op.

De Rotterdammer sloeg drie birdies, maar moest ook een bogey en een double bogey opschrijven. Zijn achterstand op koploper Sergio Garcia is al acht slagen. De Spanjaard sloeg liefst acht birdies en kwam na achttien holes uit op 64, 8 onder par. Drie spelers delen plaats twee met vier slagen meer dan Garcia.

De Nedbank Golf Challenge maakt deel uit van de lucratieve Rolex Series. Na dit toernooi volgt nog de finale in Dubai. De beste zestig van de Europese Tour van dit jaar zijn uitgenodigd voor het slottoernooi. Luiten was dit jaar door een polsblessure een aantal maanden afwezig, maar lijkt zeker van een startplek.