Biatlonbond slaat Rusland over

De Russische biatlonbond is door de vele dopinggevallen sinds 2017 geen volwaardig lid meer van de IBU. Russische biatleten ontbraken begin dit jaar op de Winterspelen in Pyeongchang. Op de wedstrijdkalender die de IBU heeft gepresenteerd, is tot en met het seizoen 2021-2022 geen enkele race toegekend aan een Russische plaats.

De nieuwe voorzitter van de IBU, de Zweed Olle Dahlin, reist een dezer dagen af naar Moskou om met de Russen te praten over de voorwaarden om als volwaardig lid te kunnen terugkeren. „Op de lange termijn willen we Rusland terug, want het is een belangrijk land in onze sport. Maar dan moeten ze wel hun huiswerk goed doen.”